Recuperado de lesão, Jemerson volta a ficar à disposição no Corinthians Defensor não atua há cerca de um mês, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda

O zagueiro Jemerson está de volta aos treinamentos do Corinthians. O defensor estava em transição física, após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida há cerca de um mês.

O jogador se lesionou ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, no último dia 16 de maio, pela semifinal do Campeonato Paulista, quando o Timão foi derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena, e acabou eliminado do Estadual.

Há nove dias, o defensor iniciou o seu processo para voltar aos gramados e agora já pode ficar á disposição do técnico Sylvinho até mesmo nesta quarta-feira (16), quando o time do Parque São Jorge recebe o Red Bull Bragantino, às 20h30, pela quarta rodada do Brasileirão, em Itaquera.

Contudo, a trajetória de Jemerson com a camisa corintiana está próximo ao fim. Contratado emo novembro do ano passado, o seu contrato vai até o dia 30 de junho e até aqui a diretoria do clube não sinalizou interesse na renovação do atleta.

Desde a chegada de Sylvinho ao comando técnico do Corinthians, o zagueiro que mais tem ganho prestígio é Gil, titular nas cinco primeiras partidas do novo treinador. Ao lado do camisa 4, já jogaram João Victor e Raul Gustavo.

