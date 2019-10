Recuperado de lesão, Bruninho volta a ser opção de Rodrigo Santana no Atlético-MG

O elenco do Atlético-MG voltou aos treinamentos, nesta quinta-feira, após a derrota, de virada, sofrida para o Vasco, no Independência. A novidade foi o retorno de Bruninho, recuperado de uma torção no tornozelo direito. O jovem participou das atividades normalmente, não sentiu dores e será opção para o técnico Rodrigo Santana nos próximos jogos.

Os jogadores que atuaram contra o Vasco fizeram apenas um treino regenerativo, na Cidade do Galo, enquanto os reservas participaram de exercícios no campo. O grupo faz novo trabalhão nesta sexta-feira e no sábado, quando Rodrigo Santana vai definir o time que vai enfrentar o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, na Allianz Parque.

Apesar da pressão por causa dos últimos maus resultados, o zagueiro Maidana, que voltou ao time contra o Vasco, defendeu a permanência de Rodrigo Santana no comando da equipe. “Vem se falando muito sobre a troca de treinadores. Muita gente é a favor, muita gente é contra. Acredito que os treinadores precisam ter sequência na equipe, eu defendo isso. A gente vê na Europa que dá certo. Eu apoio totalmente o trabalho do Rodrigo. Deu certo no meio do ano, a gente passou pelo Santos, fizemos bons jogos no meio do ano contra times da parte de cima da tabela. A gente não duvida do trabalho dele, temos muito a evoluir. A gente apoia em todas as questões e acredito que, se ele der continuidade, a gente vai dar conta.”

O defensor falou da alegria em poder voltar a jogar, ao ser o substituto de Rever na zaga atleticana. “Fiquei muito contente com a oportunidade que o Rodrigo me deu. Vinha esperando. Não foi o resultado que a gente esperava. Me senti muito bem no fim da partida. No começo me senti um pouco cansado, é normal. Nunca tinha tido uma lesão muscular. Mas consegui levar bem. Triste, queria ter vencido, voltado em grande estilo. Vamos trabalhar para que a gente consiga retomar o caminho das vitórias.”

O Atlético-MG é o décimo colocado no Brasileiro, com 30 pontos. O time soma nove vitórias, três derrotas e dez derrotas.