Recuperado de Covid-19, Pedro Raul retorna aos treinos no Botafogo Atacante retomou as atividades junto ao grupo, no Nilton Santos, mas vai ficar fora da viagem para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, fora de casa

O atacante Pedro Raul está de volta ao treinos do Botafogo, depois de se recuperar do Covid-19. O jogador retomou as atividades com o restante do elenco, nesta terça-feira, no Nilton Santos, mas vai ficar fora da viagem do grupo para a estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Bragantino, pela segunda rodada.

O camisa 9 deve voltar ao gramados somente no próximo domingo, quando o Botafogo vista o Fortaleza. Matheus Babi é o mais cotado para assumir a vaga deixada em aberto pelo desfalque.

Outra ausência na lista de relacionados deve ser a do meia Cícero, mais um infectado pelo novo coronavírus, que ainda cumpre os últimos dias de quarentena. Luiz Fernando, com dores musculares deve ser poupado. A novidade fica por conta do meia-atacante Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, recém-promovido ao time principal.

O Botafogo viaja a Bragança Paulista, logo após o treino desta manhã no Nilton Santos. O duelo entre as duas esquipes será às 19h15 (de Brasília) desta quarta, no estádio Nabi Abi Chedid.

