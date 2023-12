Recuperado de acidente, Kayky Brito celebra aniversário do filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 5:43 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 6, Kayky Brito celebrou os 2 anos do filho e compartilhou a comemoração no Instagram. Em seu perfil na rede social, o ator publicou fotos ao lado do pequeno Kael e da esposa, Tamara Dalcanale.

O post foi um dos primeiros feitos depois do acidente de Kayky, que foi atropelado em 2 de setembro. Na legenda, ele aproveitou para agradecer pelo carinho dos fãs após o ocorrido.

“Oi amigos! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou MELHOR a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria. Após mais de 2 meses de muita fisio, fono e, principalmente, foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este, né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez, obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui”, escreveu o ator.

Nas fotos, ele aparece curtindo a comemoração do pequeno em meio a sorrisos. Vale lembrar que, após o atropelamento, ainda surgiram rumores de que o ator estivesse se separando de Tamara.

Veja:

