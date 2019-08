Recuperado da lesão nas costas, Thomaz Bellucci embarca para a Europa

Após várias semanas afastado das quadras por causa de dores nas costas, o tenista Thomaz Bellucci embarca neste sábado para a Europa, onde vai disputar uma série de torneios no calendário, todos no saibro, que começa com o Challenger de Meerbusch, na Alemanha.

“Voltei a treinar e não senti mais dores. Estou com muita vontade de estar no circuito de novo, jogar e competir. Fiquei meses parado com a lesão no tornozelo, joguei um torneio e me machuquei nas costas logo na sequência e tive que parar de novo”, disse o brasileiro. “Como estou sem ritmo de jogo viajo sem visar resultados. Essas semanas iniciais serão também de preparação, mas quero muito estar no circuito.”

O calendário de Bellucci visa os torneios de Meerbusch, L’Aquila, Como, Genova, Szcsezin, Biella e Florença. O brasileiro, de 31 anos, ocupa a posição 266 no ranking mundial da ATP.