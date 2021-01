Recuperado da Covid-19, Rodriguinho é a novidade do Bahia Meio-campista estava fora de combate desde o dia 6 de janeiro e deve encarar o Athletico, na Arena Fonte Nova

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Bahia terá um longo período para trabalhar, já que o seu próximo confronto será no dia 20 de janeiro e o técnico Dado Cavalcanti vai tentar ajustar a equipe.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Diante da folga no calendário, o Esquadrão de Aço ganhou um reforço. Trata-se do meia Rodriguinho, que está recuperado a Covid-19 e fica à disposição do comandante.

Vale lembrar, que o armador foi diagnosticado com o coronavírus no dia 6 de janeiro e não pôde ajudar o time nos duelos contra o Grêmio e Atlético-GO.

+ Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!

Calendário



Com 29 pontos, o Bahia está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será contra o Athletico, na Arena Fonte Nova.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também