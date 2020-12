Recuperado da Covid-19, Matheus Bianqui celebra retorno e fala sobre jogo decisivo pela Série C

Após duas rodadas fora por conta da Covid-19, o meia Matheus Bianqui comemora seu retorno aos gramados pelo Londrina. O jovem de 22 anos deve começar entre os titulares no jogo diante o Volta Redonda, neste sábado (5) às 19h (de Brasília, no estádio Luso Brasileiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C.

Bianqui revela a ansiedade em poder entrar em campo novamente com a camisa do Tubarão e poder ajudar a equipe a garantir a classificação para a próxima fase da competição.

– Estou bastante ansioso por esse retorno aos gramados. É muito difícil ficar de fora ainda mais na reta final do campeonato, mas graças à Deus estou recuperado e estou à disposição do professor para o próximo jogo – disse o meia Matheus Bianqui.

Com 28 pontos – mesmo número de Ypiranga e Brusque – o Londrina lidera o Grupo B pelo saldo de gols e depende apenas de si para avançar à segunda fase da Série C, algo que fez o atleta da equipe paranaense ressaltar a importância da partida deste sábado.

– É o jogo que talvez seja o mais importante da temporada até aqui. Temos que encarar como uma final para gente avançar à próxima fase e alcançar nosso principal objetivo que é o acesso. Acredito que será uma partida difícil mesmo a equipe deles não tendo responsabilidade alguma dentro da competição. Estamos trabalhando forte durante a semana para chegar sábado e fazer uma grande partida e sair com a classificação de lá – finalizou.

