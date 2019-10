Recuperado, Carli treina e deve voltar ao Botafogo em clássico

Em crise, o Botafogo deverá ter um reforço de peso para o clássico com o Fluminense, domingo, no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Joel Carli tem participado sem restrições dos últimos treinamentos do time de General Severiano e deverá ser aproveitado pelo técnico Eduardo Barroca.

Carli sofreu lesão na coxa direita na última vitória do Botafogo no Brasileirão, diante do Atlético-MG, em 8 de setembro, depois ficando fora dos duelos contra Ceará (empate), São Paulo, Bahia e Fortaleza (derrotas). Até por isso, a sua volta é aguardada com expectativa pelos torcedores.

Capitão do Botafogo, Carli já vinha treinando nos dias que antecederam o confronto com o Fortaleza. Agora, então, deverá retomar sua posição no time titular, substituindo Marcelo Benevenuto e compondo uma dupla de zaga com Gabriel.

Se Carli retornará diante do Fluminense, Alex Santana, em recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, ainda não terá condições de ser aproveitado por Barroca, pressionado pelos resultados ruins do Botafogo, o 12º lugar do Brasileirão com 27 pontos.