Recuperação total de Gaza pode levar 350 anos, diz ONU

Ansai Ansa 23/10/2024 - 15:01

ROMA, 23 OUT (ANSA) – A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou nesta quarta-feira (23) que a recuperação da economia da Faixa de Gaza no pós-guerra pode levar 350 anos.

A estimativa foi atualizada pelo departamento de comércio e desenvolvimento das Nações Unidas, após a organização ter avaliado em relatório anterior que a restauração econômica completa do enclave, cenário de um conflito entre Hamas e Israel desde outubro de 2023, poderia levar décadas.

O novo documento revela que “se a guerra acabasse amanhã e a região voltasse ao mesmo status de antes de 7 de outubro [de 2023]”, ou seja, sob embargo israelense, “poderia levar 350 anos para que sua economia alcançasse os mesmos índices” pré-conflito.

A guerra no enclave foi deflagrada após atentados do Hamas deixarem 1,2 mil mortos em Israel em 7 de outubro de 2023. Desde então, o conflito já custou as vidas de quase 43 mil palestinos e devastou a precária infraestrutura de Gaza. (ANSA).