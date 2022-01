Recuperação econômica da zona do euro vacila em dezembro com disseminação da Ômicron

(.)

LONDRES (Reuters) – A recuperação econômica da zona do euro vacilou em dezembro uma vez que o ressurgimento das infecções por Covid-19 afetou o crescimento do setor de serviços do bloco, mostrou uma pesquisa, e pode enfraquecer ainda mais se restrições mais duras forem adotadas.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) Composto da IHS Markit despencou a 53,3 em dezembro de 55,4 em novembro, mínima desde março.

Embora a leitura final tenha ficado abaixo da preliminar de 53,4, permaneceu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

“A expansão acelerada da produção que vimos em novembro infelizmente acabou sendo breve. A disseminação da variante Ômicron teve um impacto particularmente profundo no setor de serviços, refletindo a hesitação entre os clientes”, disse Joe Hayes, economista sênior da IHS Markit.

O PMI do setor de serviços recuou para a mínima de oito meses de 53,1 ante 55,9 em novembro, abaixo da preliminar de 53,3.

(Reportagem de Jonathan Cable)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 5047 2984)) REUTERS CMO

Saiba mais