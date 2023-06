Recuperação do papa ‘segue seu curso’, dizem seus médicos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2023 - 9:59 Compartilhe

A recuperação do papa Francisco, que passou por uma cirurgia de hérnia abdominal esta semana, segue seu “curso habitual”, informou a equipe médica em um breve comunicado divulgado neste domingo (11).

O pontífice argentino não tem febre e está fazendo fisioterapia respiratória. Após a oração do Ângelus, ele almoçou com aqueles que o assistem nestes dias de convalescença, incluindo médicos, enfermeiros e pessoal de segurança, disse a mesma fonte.

Francisco, de 86 anos, foi operado na quarta-feira, sob anestesia geral, para remover aderências de sua parede abdominal, que estavam causando dor, como uma consequência de sua cirurgia do cólon em julho de 2021.

O pontífice permanece no décimo andar do Hospital Gemelli, conhecido como “o hospital dos papas”. Encontra-se instalado na mesma sala onde João Paulo II ficou várias vezes internado.

Suas audiências foram canceladas até 18 de junho.

Apesar de seus problemas de saúde recorrentes, Francisco mantém uma agenda apertada, que às vezes inclui dezenas de reuniões em uma única manhã.

Sua saúde frágil também não o impede de viajar. Nos próximos meses, ele tem, inclusive, planos para vários deslocamentos: uma visita a Portugal, no início de agosto; uma turnê pela Mongólia, no mês seguinte; e uma missa multitudinária em Marselha, no sul da França, em 23 de setembro.

ljm/pa/es/mb/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias