Recuperação de Nathan surpreende e ele pode estar entre os relacionados O meia que não jogava desde o dia 12 de agosto por conta de uma lesão muscular, contra o Corinthians, está na lista de atletas que enfrentam o Red Bull Bragantino

O Atlético-MG pode ter no grupo de 23 jogadores relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 13 de setembro, às 18h, no Mineirão, o meia Nathan, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, sofrida há um mês, no jogo contra o Corinthians, pelo Brasileiro.

Nathan já havia iniciado os trabalhos físicos no início da semana, na Cidade do Galo e sua recuperação surpreende, pois uma previsão inicial era de retorno e dois meses e o meia encurtou o prazo em 30 dias.

Dificilmente Nathan será utilizado como titular, pelo longo período inativo. Todavia, Jorge Sampaoli terá o meia como opção para o setor de meio de campo.

O meia tem quatro gols nos sete jogos e que atuou sob o comando de Sampaoli, sendo artilheiro do time desde que argentino foi contratado.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para duelo com o Red Bull Bragantino

Goleiros: Everson, Victor e Matheus Mendes

Laterais: Mariano, Guga, Mailton, Fábio Santos e Guilherme Arana

Zagueiros: Júnior Alonso, Réver, Gabriel, Igor Rabello e Bueno

Meias: Allan, Nathan, Hyoran, Alan Franco,

Atacantes: Keno, Marrony, Savarino, Eduardo Sasha, Marquinhos e Sávio

