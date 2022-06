Recuperação de Antony no CT é mais um capítulo da relação entre São Paulo e Ajax Tricolor recebeu elogios de membros da comissão técnica do clube holandês

Na última sexta-feira (03), o São Paulo divulgou que o atacante Antony, revelado pelo clube e atualmente no Ajax-HOL, usará as instalações do CT da Barra Funda nas férias do futebol europeu para se recuperar de uma lesão no tornozelo.





Galeria

> Calleri já é o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo; veja o ranking



Tabela

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos



Esse é mais um capítulo da estreita relação entre os clubes, principalmente no assunto transferências de jogadores. Muitas promessas do São Paulo são vendidas ao clube holandês, que mantém uma ligação estreita com o Tricolor.

Nas últimas temporadas, o Ajax comprou alguns jogadores do São Paulo, como o próprio Antony, além de David Neres. Acordos de ‘mais-valia’ em futuras negociações dos jogadores rendem uma boa quantia ao Tricolor se alguma negociação acontece.

No caso de Antony, quando o Tricolor aceitou a venda do jogador ao clube holandês, houve uma cláusula no contrato que o clube do Morumbi teria direito a 20% de uma negociação acima de 16 milhões de euros.

E MAIS:

ELOGIOS DE PROFISSIONAIS DO AJAX E PROGRAMAÇÃO MÉDICA EM PARCERIA

Para se ter uma ideia da bola relação, dois membros da comissão técnica do Ajax estão com Antony no Brasil para o tratamento do jogador no CT do São Paulo. São eles: Alessandro Schoenmaker e Niels Wijne. Alessandro é chefe de desempenho do clube holandês, enquanto Niels exerce a função de chefe médico do Ajax.

A programação de atividades de Antony foi definida por médicos do Ajax em contato com profissionais do São Paulo. O atacante volta à Holanda no dia 15, quando se reapresenta. A dupla elogiou as instalações do São Paulo e falou sobre a boa relação entre os clubes.

– Temos um contato muito próximo com o São Paulo. É uma combinação perfeita, primeiro pela confiança que temos no trabalho do São Paulo, e também pelo fato de ele estar de férias e poder ficar próximo da família enquanto trata um período por dia aqui no CT da Barra Funda – disse Niels Wijne, responsável pela parte médica.

– A estrutura do São Paulo é muito boa. Pelo que a gente conversou, a maneira de trabalhar é muito similar à nossa. Então, para dar continuidade à recuperação dele, vai ajudar muito – completou Alessandro Schoenmaker.

E MAIS: