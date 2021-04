Recrudescimento da pandemia afetou indústria, avalia IBGE

O recrudescimento da pandemia de covid-19 no País afetou o desempenho da indústria, que recuou 0,7% em fevereiro ante janeiro, interrompendo uma sequência de nove meses de recuperação, conforme os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A piora da pandemia traz efeitos, restrições de mobilidade, faz com que unidades produtivas tenham que fazer novos rearranjos, interrupção de turnos”, disse André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

No entanto, o pesquisador lembra que a indústria tem sido afetada também por um conjunto de fatores, como o fim do pagamento do auxílio emergencial à população, mercado de trabalho com desemprego elevado, inflação em alta, aumentos de custos e desabastecimento de insumos para a produção de bens finais.

A expectativa é que o agravamento da disseminação de covid no País em março e a ampliação das medidas restritivas de combate à doença tenham afetado mais unidades produtivas.

“A gente via em janeiro e fevereiro algumas localidades já com dificuldades. Em março, isso toma uma proporção maior, inclusive com restrições de mobilidade em grandes centros urbanos. Claro que todas essas informações nos trazem um entendimento de algum tipo de perda para o dinamismo industrial. O que a gente tem, a priori, são informações de março com recrudescimento da pandemia, afetando unidades produtivas. Claro que traz prejuízos importantes para o ritmo de produção”, afirmou Macedo.

Veja também