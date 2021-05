RecordTV vence a Globo na audiência com primeiro jogo da final do Carioca entre Fluminense e Flamengo Na média, a emissora de Edir Macedo marcou 20,8 pontos entre 20h58 e 23h00. Já a rede de TV da família Marinho marcou 20,6

Fluminense e Flamengo ficaram no empate no primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca na noite deste sábado, no Maracanã. Mas nem só de empate foi feito o jogo de ontem, que representou uma vitória muito suada da RecordTV na audiência, a primeira da emissora sobre a Globo desde o inicio do campeonato.

As métricas prévias de audiência do Kantar Ibope obtido pelo site ‘Teleguiado’, e que serão confirmados na segunda-feira, apontam uma vitória suada da Record sobre a Globo. Na média, a emissora de Edir Macedo marcou 20,8 pontos entre 20h58 e 23h00. Já a rede de TV da família Marinho marcou 20,6. Excluídos os minutos de pré-jogo, a vantagem cresce sete décimos: 21,3 a 20,4.

Durante o jogo, a Globo exibiu três atrações. Somente o Jornal Nacional, no inicio do jogo, conseguiu vencer o duelo entre Gabigol e Fred: 22,1 a 21,8. A novela ‘Império’ duelo com a partida durante 80 minutos, perdendo por 21,5 a 20,7. Já a atração seguinte, a comédia ‘Vai Que Cola’, no fim do jogo, perdeu de lavada: 17,4 pontos, contra 24,1 do clássico.

Dados dos últimos anos do Cariocão apontam que o resultado de um primeiro jogo da final é positivo para a RecordTV, mas não tão atrativo para a competição, em termos de audiência, em comparação com os anos anteriores na Globo. O jogo de ontem marcou a menor vitória de uma emissora desde o inicio dos anos 2000 na competição.

Antes disso, o pior ibope de um primeiro jogo das finais na TV foi 24 pontos com Botafogo x Vasco (2016). O maior foi no duelo entre Fluminense x Vasco (2003) que marcou 45 pontos. Em 2019, a Globo marcou 35 pontos com Vasco x Flamengo. Em 2018, a emissora marcou 26 pontos com Botafogo x Vasco (1/4/2018). Em 2017, registrou 35 pontos em um Fla x Flu.

Em 2020, os números da final não foram registrado nas métricas do Ibope pois foi transmitido de forma exclusiva pela FluTV, no Youtube.

