Recordista do Tour de France, Mark Cavendish vence sua última prova como ciclista profissional

O britânico Mark Cavendish venceu sua última prova como ciclista profissional. Aos 39 anos, ele encerrou a carreira neste domingo com sua marca, triunfando no sprint em uma prova em Cingapura após 25 voltas em um circuito de 2,3 km.

Na última edição do Tour de France, Cavendish conquistou seu 35º triunfo em uma etapa do principal evento do ciclismo de estrada para se isolar como o maior vitorioso da história. Ele dividia a marca com Eddy Merckx.

Cavendish também venceu 3 etapas na Vuelta a España e 17 no Giro d’Italia, sendo campeão por pontos duas vezes no Tour de France e uma vez em cada um dos outros dois grandes tours. “Percebi nas últimas cinco voltas que eram os últimos 15 quilômetros da minha carreira”, afirmou Cavendish, que não competia desde o Tour de France. “Estou muito orgulhoso de vencer a minha última prova profissional.”

Ele foi campeão mundial de estrada em 2011 e vice em 2016, mas a bem sucedida carreira do ciclista de Manchester também teve conquistas em velódromos. Ele foi vice-campeão olímpico no omnium nos Jogos do Rio em 2016.

“Eu amo esse esporte, sempre amei esse esporte, especialmente o Tour de France”, afirmou. “O Tour de France não é apenas uma corrida de bicicleta. É o maior evento esportivo anual do mundo. É o que as crianças sonham, é o que os adultos sonham, é o que você finge fazer quando está treinando.”

Mark Cavendish participou de 15 Tours de France e 231 etapas, com uma taxa de sucesso de uma vitória a cada 6,6 etapas. Além dele e de Merckx, apenas quatro outros ciclistas têm 20 ou mais vitórias em etapas do Tour.