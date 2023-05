Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 6:00 Compartilhe

O Palmeiras viajou para Goiânia, onde enfrenta o Goiás, às 18h30, neste domingo, pelo Brasileirão. Na competição, porém, o Verdão tem feito a casa dos outros como se fosse a sua. Os números conquistados no último ano explicam esse poder palmeirense: apenas uma derrota como visitante e foi na última rodada, com um time reserva e com o título já definido. Não é à toa que o clube se tornou recordista nos pontos corridos.

A missão agora é mostrar que toda essa capacidade continua para 2023. Na primeira parte longe de seus domínios nesta edição, o Alviverde empatou com o Vasco em 2 a 2 diante de um Maracanã lotado. Detalhe: o time estava perdendo por 2 a 0 e foi buscar a igualdade, ficando próximo até de conseguir a virada. Desta vez o adversário será o Goiás, contra quem vai querer buscar mais três pontos na classificação.

Em 2022, quando o Palmeiras conquistou seu 11º título brasileiro, um dos grandes trunfos da equipe foi o desempenho como visitante. Foram 19 jogos, dez vitórias, oito empates e apenas uma derrota, que aconteceu contra o Internacional, no Beira-Rio. Como dito anteriormente, é preciso contextualizar aquele jogo, que foi disputado com reservas do Verdão e com o título garantido, ou seja, em um cenário atípico.

Com essa campanha impositiva fora de casa, o Alviverde bateu o recorde de invencibilidade como visitante em uma mesma edição em toda a história da competição (18 jogos em 2022) e o recorde geral de invencibilidade como visitante na era dos pontos corridos (20 jogos), pois soma-se também a edição de 2021, quando o time de Abel Ferreira fechou sua participação com duas partidas sem perder (um vitória e uma derrota).

Em uma competição tão equilibrada e complicada como é o Brasileirão, fica ainda mais incrível notar que o Palmeiras foi derrotado apenas uma vez nos últimos 22 jogos como visitante no campeonato nacional. São 11 vitórias, 10 empates e somente uma derrota. Antes desse revés mais recente para o Inter na competição, o último aconteceu em 20 de novembro de 2021, quando perdeu para o Fortaleza, no Castelão, por 1 a 0.

Dos últimos 104 jogos, independentemente do adversário ou do campeonato, o Palmeiras perdeu apenas nove (menos de 10% das partidas), somando 68 vitórias e 27 empates. Pegando as 40 partidas mais recentes, foram somente três derrotas (além do Internacional, Água Santa, no jogo de ida da final do Paulistão 2023, e Bolívar-BOL, pela Libertadores 2023).

Com duas vitórias em casa e um empate fora, o Palmeiras sabe que, para ganhar corpo no longo Brasileirão por pontos corridos, será preciso fazer uma grande campanha como visitante além de cumprir seu papel como mandante. Manter a invencibilidade como tem acontecido nessas primeiras rodadas de 2023 é fundamental, mas conquistar uma vitória neste domingo já vai dar um impulso considerável na tabela.

Confira os resultados dos últimos 22 jogos do Palmeiras como visitante no Brasileirão:

30/11/2021 – Cuiabá 1 x 3 Palmeiras

6/12/2021 – Athletico-PR 0 x 0 Palmeiras

16/4/2022 – Goiás 1 x 1 Palmeiras

20/4/2022 – Flamengo 0 x 0 Palmeiras

21/5/2022 – Juventude 0 x 3 Palmeiras

29/5/2022 – Santos 0 x 1 Palmeiras

12/6/2022 – Coritiba 0 x 2 Palmeiras

20/6/2022 – São Paulo 1 x 2 Palmeiras

26/6/2022 – Avaí 2 x 2 Palmeiras

10/7/2022 – Fortaleza 0 x 0 Palmeiras

21/7/2022 – América-MG 0 x 1 Palmeiras

30/7/2022 – Ceará 1 x 2 Palmeiras

13/8/2022 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras

27/8/2022 – Fluminense 1 x 1 Palmeiras

3/9/2022 – Bragantino 2 x 2 Palmeiras

28/9/2022 – Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras

3/10/2022 – Botafogo 1 x 3 Palmeiras

10/10/2022 – Atlético-GO 1 x 1 Palmeiras

25/10/2022 – Athletico-PR 1 x 3 Palmeiras

6/11/2022 – Cuiabá 1 x 1 Palmeiras

13/11/2022 – Internacional 3 x 0 Palmeiras – única derrota

23/4/2023 – Vasco 2 x 2 Palmeiras

