Recorde de medalhas garantido em Tóquio no dia 13 da Olimpíada

Com a classificação da seleção feminina de vôlei para a final, o Brasil já garantiu o número recorde de 20 medalhas e ainda poder ser maior com chances no vôlei masculino, assim como em outras modalidades. A melhor participação brasileira em uma Olimpíada havia sido nos Jogos do Rio 2016 com 19 medalhas ao todo.

Basta saber se os sete ouros conquistados no Rio de Janeiro também serão superados. O Brasil tem até o momento quatro ouros: Ítalo Ferreira (Surf), Ana Marcela (Maratona Aquática), Martine Grael e Kahena Kunze (vela) e Rebeca Andrade (ginástica artística).

Passeio na semi e sonho vivo do ouro

Canoagem: Jacky Godmann é eliminado nas quartas de final do C1 1000m

Marcha Atlética: Erica Sena leva punição nos metros finais e fica fora do pódio

Kawan Pereira surpreende e alcança semifinal no salto de 10m

Com queda feia, Iêda Guimarães fica em 36ª posição no pentatlo

Final para o Brasil no hipismo por equipes misto

Veja também