Recorde de Hamilton, emoção no Brasileirão e na Copa do Brasil… Veja o que bombou no final de semana! Perdeu algo do que rolou no sábado e no domingo? Confira aqui um resumo dos assuntos mais quentes que aconteceram no mundo do esporte durante o último fim de semana

Esteve desligado do esporte durante o fim de semana e deixou escapar aquele momento marcante? O LANCE! traz o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo para você não perder nada. Teve classificação do São Paulo após 20 cobranças de pênalti nas oitavas da Copa do Brasil, jogão entre Internacional e Flamengo, Lewis Hamilton batendo recorde e muito mais! Confira os assuntos que bombaram!

Hamilton passando Schumacher

Neste domingo (25), o inglês Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal e se tornou o maior recordista absoluto de vitórias na Fórmula 1. Alcançando a 92ª vitória da sua carreira, o piloto da Mercedes ultrapassou os 91 triunfos de Michael Schumacher. Hamilton já soma 256 pontos no campeonato, 77 pontos de diferença pro segundo colocado Valtteri Bottas, que soma 179.



Início das quartas do Brasileirão feminino

Na tarde do domingo (25), Corinthians e Grêmio entraram em campo para abrir a disputa dos jogos da fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino 2020. Jogando na arena gremista, o Timão não tomou ciência do mando de campo e derrotou o time da casa por 3 a 0, com de gols de Giovanna Crivelari e Ana Alice contra. O jogo da volta, que definirá a vaga nas semifinais, acontece no dia 2, às 19h, na Neo Química Arena.

As meninas do São Paulo, Santos, Kindermann, Internacional, Palmeiras e Ferroviária vão ao gramado no meio dessa semana para os outros jogos de ida das quartas.



São Paulo elimina Fortaleza nos pênaltis na Copa do Brasil

Fechando o final de semana do futebol brasileiro, na noite do domingo (25), São Paulo e Fortaleza empataram em 2 a 2, jogando a segunda partida das oitavas da Copa do Brasil, no Morumbi. Como o jogo de ida havia terminado em 3 a 3, no Castelão, as duas equipes decidiram a classificação nos pênaltis. Após uma disputa acirrada, o Tricolor Paulista venceu por 10 a 9 e se tornou o primeiro time garantido nas quartas de final da competição.

Jogos movimentados na 18ª rodada do Brasileirão

A rodada 18 do Campeonato Brasileiro de 2020 contou com sete partidas por todo o país neste final de semana. Jogando em casa, o Red Bull Bragantino derrotou o Goiás por 2 a 0, no Sábado (24). Já no domingo (25), o Palmeiras foi até Goiânia vencer o Atlético Goianiense por 3 a 0, enquanto o Santos viajou até o Rio de Janeiro e perdeu para o Fluminense, pelo placar de 3 a 1. Na disputa direta pela liderança, Internacional e Flamengo empataram por 2 a 2, no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado segue líder, com o mesmo número de pontos do Rubro-Negro, que tem um saldo de gols menor.

El Clássico com polêmicas em Barcelona

Pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 3 a 1. Os Merengues foram até o Camp Nou, no sábado (24), para abrir o placar aos cinco minutos, com um gol de Federico Valverde. O garoto Ansu Fati empatou para o time da casa, mas o zagueiro Sérgio Ramos converteu um pênalti sofrido, marcado após análise do VAR. O lance causou dúvida e discussão ao longo da partida. Luka Modric deu números finais à partida. Com os 3 pontos, o Real chegou à 2ª posição da La Liga, enquanto o Barça ocupa a 12ª colocação.

Neymar garçom e Mbappé artilheiro na Ligue 1

Neymar honrou o posto de camisa 10 do PSG neste sábado (24). Com duas assistências, o astro conduziu a equipe parisiense à goleada por 4 a 0 sobre o Dijon com dois gols marcados por Mbappé e outros dois por Kean, em jogo válido pela 8ª rodada da Ligue 1. Com o resultado, o PSG alcançou 18 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Francês, após o Lille ter empatado contra o lanterna Nice.

