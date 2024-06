Recordar fundação da República é dever cívico, diz Mattarella

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 JUN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, enviou neste sábado (1º) uma mensagem aos prefeitos por ocasião do Dia da República Italiana, celebrado em 2 de junho. A data relembra os 76 anos do plebiscito que colocou fim à monarquia no país.

“Em 1946, a escolha do povo italiano pela República escreveu uma página decisiva da democracia e lançou as bases para um pacto social renovado, que seria plenamente articulado na Constituição”, declarou o presidente.

“Um resultado alcançado após os trágicos eventos de guerra e a luta de libertação do nazifascismo, pontuada por inúmeros episódios de heroísmo, massacres atrozes, cujo octogésimo aniversário está sendo comemorado este ano em muitas localidades”, acrescentou.

“Recordar o legado ideal desses eventos fundadores é um dever cívico”, concluiu o chefe de Estado. (ANSA).