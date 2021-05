‘Recordar é viver’: torcida do Flamengo prepara faixa em alusão aos 20 anos do golaço de Petkovic

O dia 27 de maio está marcado na história do Flamengo. Foi nesta data em 2001 em que Petkovic marcou o golaço de falta e garantiu o tricampeonato estadual do Rubro-Negro. Nesta quinta-feira, o gol do sérvio completa 20 anos e ganhará uma homenagem da torcida: uma faixa exposta na arquibancada do Maracanã, com a frase “Recordar é viver”.

A grande bandeira também conta com a data 27-05-2001 e um desenho do rosto de Petkovic. A peça ficará exposta no duelo do Flamengo contra o Vélez Sarsfield, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Confira abaixo:

Faixa exposta na arquibancada do Maracanã (Foto: Divulgação)

Além da faixa em homenagem a Petkovic, as arquibancadas do Maracanã também contarão com um novo mosaico e bandeiras em tons de provocação ao clube argentino (veja aqui). Já classificado às oitavas de final, o Flamengo precisa de apenas um empate para garantir a liderança do Grupo G.

