Record desmente Dudu Camargo após apresentador dizer que participará de ‘A Fazenda 16’

Por essa o apresentador Dudu Camargo não esperava. Após divulgar a informação de que seria uma das estrelas a habitar a sede de “A Fazenda 16”, a Record TV se pronunciou para desmentir a notícia. É o que afirma o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, em publicação nesta sexta-feira, 19.

Segundo a coluna, uma fonte ligada à emissora teria entrado em contato para revelar, com exclusividade, que Dudu, ao contrário do que ele mesmo vinha propagando, não estará no elenco do reality rural. Os boatos de sua participação teriam sido plantados por pessoas próximas a ele.

O colunista informou, ainda, que a fonte garantiu ter sido o próprio comunicador quem deu início ao burburinho, influenciando amigos a espalharem a falsa notícia.

Os boatos sobre a possível participação do ex-SBT no reality rural começaram após sua saída repentina da TV Meio, onde comandava o programa “Brasil 40º”.

Dudu era contratado da TV Meio e pegou a equipe do canal de Teresina de surpresa, no último mês junho, ao anunciar que não seguiria à frente do noticioso.

Naquela ocasião, o comunicador chegou a declarar que deixava o canal piauiense para se dedicar à carreira política. Ele estaria interessado em disputar o pleito de vereador pelo estado de São Paulo.

Não demorou muito tempo e logo começou a circular a informação de que o real interesse do ex-apresentador de SBT era entrar no reality da Record.

A 16ª edição de “A Fazenda” está confirmada para começar na segunda quinzena de setembro.