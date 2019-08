Record convida Jonathan Costa para ‘A Fazenda’

Um burburinho tem tomado conta dos bastidores do mundo dos famosos: “afinal, Jonathan Costa vai ou não para a próxima edição de ‘A Fazenda’?” A coluna já adianta que o filho de Verônica Costa foi convidado sim para participar do reality. Se ele aceitou? Ainda não temos certeza. Mas o curioso é que, em meio a toda essa especulação, o DJ do ‘JonJon – O Baile’ deletou tudo de seu instagram nesta terça-feira (13). Nem foto no perfil ele tem mais. Tudo zerado. Como se a conta tivesse sido excluída, mas ela ainda está lá.