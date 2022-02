Record atinge melhor audiência do ano com clássico entre Corinthians e Santos pelo Paulistão Vitória do Peixe sobre o Timão deixou emissora com média de 11,7 pontos durante a transmissão da partida

A vitória do Santos sobre o Corinthians por 2 a 1 de virada pela terceira rodada do Paulistão 2022 conquistou a melhor audiência da Record neste ano. A partida teve picos de 14 pontos, levando a emissora ao segundo lugar de número de telespectadores em São Paulo durante o jogo.

De acordo com o portal TV Pop, o clássico teve 11,7 pontos de média com picos de 14 pontos. Durante a vitória do Santos, a Record conseguiu ficar atrás apenas da TV Globo em São Paulo, que marcou 22,5 pontos com a novela ‘Um lugar ao Sol’.

O desempenho do jogo foi a melhor audiência da Record em 2022. O clássico válido pela terceira rodada do Paulistão ultrapassou as transmissões de São Paulo x Ituano – que atingiu 9,2 pontos – e Palmeiras x Ponte Preta – que teve 6,9 pontos.

