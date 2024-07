Record apura vazamento de trecho de entrevista com Lula ao mercado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 11:59 Para compartilhar:

Um trecho de uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a repórter Renata Varandas, da Record TV, realizada na terça-feira, 16, foi divulgado ao mercado pela empresa Capital Advice, da qual a jornalista é sócia, horas antes de o material ser disponibilizado oficialmente pela emissora, que está apurando o caso.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a corretora BGC compartilhou com investidores, pouco antes das 13h, um texto cuja autoria é atribuída à Capital Advice. “Em entrevista à Record TV, que será veiculada hoje ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar entre R$ 15 bi e 20 bi no relatório de 22 de julho. Disse ainda que se precisar modificar a meta, ele não se opõe”, pontuou o comunicado.

Posteriormente, o mercado ficou “agitado” em decorrência da divulgação do trecho. O dólar teve um salto, mas recuou ao final do dia. Entretanto, a bolsa de valores fechou em baixa.

Na entrevista, divulgada na íntegra durante a noite, Lula afirmou que não é obrigado a cumprir a meta fiscal “se houverem coisas mais importantes para serem feitas”, além de dizer que precisa ser convencido de que há a necessidade de cortar gastos e a única coisa fora de controle na economia é a taxa de juros.

Em contato com o site IstoÉ, a TV Record informou que soube da ligação da repórter com a Capital Advice apenas depois da divulgação do trecho por parte da empresa. “A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes”, reiterou a empresa, acrescentando que medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos.

A Capital Advice se descreve como uma “casa de análise política com sede na capital do Brasil” que é referência no exterior. “Nossa equipe tem 20 anos de experiência em cobertura política para grandes veículos, com fontes nos Três Poderes”, apresenta-se a empresa, acrescentando que atende corretoras, assets e gestores de fundos e de patrimônio.

Além disso, a companhia alega que apura e organiza informações fundamentais aos clientes, traçando cenários que auxiliam na tomada de decisões.

O site IstoÉ tentou contato com a Capital Advice para obter posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta notícia. O espaço segue aberto para manifestação.

Após a divulgação das falas de Lula, o ministro Fernando Haddad minimizou as declarações feitas pelo presidente, esclarecendo que a entrevista foi “descontextualizada” e reafirmou que o chefe de estado pretende cumprir o arcabouço fiscal.

“Quando você solta uma frase descontextualizada, você gera desnecessariamente uma especulação em torno do assunto”, pontuou Haddad, acrescentando que uma meta primária de déficit de 0,1% a 0,2% está dentro da banda de tolerância permitida pelo arcabouço.

O site IstoÉ aguarda retorno da Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre o vazamento de trechos da entrevista ao mercado.

