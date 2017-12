Recontagem de votos em Honduras confirma reeleição de presidente

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de Honduras encerrou neste domingo, 10, a recontagem manual dos votos de quase 5 mil urnas utilizadas nas eleições presidenciais de 26 de novembro. Segundo a corte, o resultado obtido é “extremamente consistente” com a apuração original, a qual o oposicionista Salvador Nasralla considerou manipulada e fraudulenta.

A recontagem confirmou a reeleição do atual presidente, Juan Orlando Hernández, com 43% dos votos. Nasralla ficou com 41,4%, segundo os novos números do TSE. Na primeira contagem, suspensa na quinta-feira da semana passada após 94,35% dos votos terem sido contabilizados, o placar era praticamente o mesmo.

O TSE, no entanto, ainda não declarou a vitória de Hernández. Pelas leis de Honduras, a corte tem 30 dias após as eleições para fazê-lo.

A recontagem foi pedida por Nasralla, que se recusa a reconhecer o resultado. O oposicionista acusa os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos (OEA) de serem “cúmplices de uma fraude”.