Recife: Sobe para 33 número de mortos em deslizamentos de barreiras

Neste sábado (28), mais 28 mortes em deslizamentos de barreira foram confirmadas em Recife, no Pernambuco. Com esse acréscimo, aumentou para 33 o número de óbitos devido às fortes chuvas na região. As informações são do G1.

Uma morte ocorreu no Córrego do Jenipapo e outra no Sítio dos Pintos. Outras 20 pessoas morreram devido a um deslizamento de terra na comunidade Jardim Monte Verde. Em Camaragibe, três vítimas morreram após um deslizamento de barreira na manhã deste sábado.





As fortes chuvas na região não só culminou em muitas mortes, como também fizeram com que quase mil populares deixassem suas casas em decorrência dos alagamentos e deslizamentos de terra.

Abrigos

A Secretaria de Educação do Recife disponibilizou 14 escolas e creches locais para abrigar as famílias desabrigadas em função das chuvas. Já a Secretaria de Educação de Pernambuco abriu dois colégios receber as famílias que precisassem de abrigo.