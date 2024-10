Recife: João Campos tem 68,1% dos votos válidos, e Gilson Machado tem 20%, aponta AtlasIntel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 20:27 Para compartilhar:

Mantendo o prognóstico de vitória em primeiro turno, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera a pesquisa AtlasIntel feita na capital pernambucana e divulgada no final da tarde deste sábado, 5. Ele tem 68,1% dos votos válidos, número mais do que o suficiente para nem precisar de uma segunda rodada de votação.

Mais atrás estão o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), com 20%; a deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 5,5%; e o ex-secretário do Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD), com 4%.

Técio Teles (Novo) aparece com 1,8%. Ludmila Outtes (UP) fez 0,4%, Victor Assis (PCO) fez 0,1% e Simone Fontana (PSTU) não pontuou. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.

Assim como ocorreu nas pesquisas anteriores, nos votos totais, o cenário é praticamente o mesmo. Campos tem 66,1% das intenções de voto e é seguido por Gilson Machado, com 19,4%; Portela, com 5,4% e Coelho, com 3,9%.

Na última pesquisa, divulgada na quarta-feira, 30, Campos tinha 65,2%, e Gilson Machado estava com 21,3%. Na sequência estavam Dani Portela e Coelho, empatados com 4,5% e 4,4% das intenções de voto. Teles aparecia com 2,1% e Outtes e Fontana fizeram 0,1%. Assis não pontuou.

A AtlasIntel entrevistou 1.603 eleitores de Recife entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada com o número PE-04497/2024.