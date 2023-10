Recém-solteira, Paula Fernandes revela desejo de casar: ‘Só falta encontrar um grande amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 10:40 Para compartilhar:

Paula Fernandes anunciou o fim do namoro de quatro anos com o empresário Rony Cecconello em setembro. Mesmo recém-solteira, a cantora segue acreditando no amor e almeja se casar futuramente.

No Instagram, nesta quinta-feira, 19, Paula comentou o assunto durante uma interação com os seguidores. Questionada se pretende se casar futuramente, a cantora respondeu: “Com certeza, né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor”.

Desde o fim do relacionamento, Paula está menos frequente nas redes sociais. Segundo ela, o afastamento “faz parte do processo”. “Um dia de cada vez”, declarou.

