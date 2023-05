Recém-solteira, Karoline Lima exibe curvas em biquíni verde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2023 - 23:30 Compartilhe

Karoline Lima impressionou seguidores com poses para lá de sensuais nessa sexta-feira (18). No Instagram, a influenciadora compartilhou cliques em Orlando (EUA), onde passa férias com a filha.

Na legenda da publicação, a mãe de Cecília (10 meses) brincou com títulos de matérias em veículos de comunicação. “Karoline Lima posa de biquíni em Orlando e revela: Não deu!”, escreveu.

Na sequência de fotos, ela aparece à beira de uma piscina e ostentando um físico invejável em um biquíni verde neon. A postagem foi feita apenas alguns dias após o fim do relacionamento da loira com Gui Araújo, com quem namorou por três meses.

“Que mulherão”, comentou uma seguidora. “Besta foi aquele que perdeu”, provocou outra.

Confira:

