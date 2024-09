Recém-separada, Letícia Colin fala sobre solteirice no Rock in Rio: ‘É um desafio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 14:46 Para compartilhar:

Letícia Colin, 34 anos, desabafou sobre estar solteira após chegar ao fim o seu casamento de 9 anos com o também ator Michel Melamed, 48. Os dois artistas, que são pais de Uri, de 4 anos, anunciaram a separação em julho último.

A atriz curtiu o Rock in Rio 2024 na última noite do festival, domingo, 22, dia das apresentações de Mariah Carey, Ne-Yo, Akon e Shawn Mendes.

“É um desafio ficar solteira, ainda mais eu que fiquei muito tempo casada. Estamos aí, tentando entender esse mundo. Não está fácil, não”, disse ela em bate-papo do o show, acrescentando que, para aproveitar o último dia do festival, contou cum uma ajuda especial para cuidar do filho.

“A vovó está em casa com o Uri. E ele provavelmente está assistindo pela televisão. Ele falou que eu estava muito linda quando eu saí. Que é o elogio que mais importa”, destacou ela.

Para o look da noite, Letícia Colin apostou em um estilo minimalista, com um top de gravatas, que deixou parte de seus seios à mostra, calça em verde cintilante estilo cigarrete, e bolsa Prada de R$ 20.500 mil.

