Recém-operada, Rafa Justus é herdeira de apresentadores e aposta em carreira de influenciadora

Rafa Justus, de 14 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que recentemente passou por uma cirurgia plástica no nariz, no último domingo, 17, mostrou pela primeira vez o resultado do procedimento estético.

Em seu Instagram, a adolescente compartilhou uma foto evidenciando o novo nariz. “Pronta para um domingo especial”, escreveu Rafa, que recebeu uma série de elogios dos seguidores.

Veja abaixo a foto do antes e depois da rinoplastia de Rafa Justus:

Estenose crânio-facial

Desde que nasceu, Rafaella Justus sempre sofreu boatos de que tinha uma síndrome genética. Os pais dela negavam qualquer problemas de saúde.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2012, Roberto Justus revelou que sua filha fez uma cirurgia para corrigir uma estenose crânio-facial, que é uma má formação óssea do crânio.

Assim como Rafaella, outras crianças também passam pelo mesmo problema. A estenose crânio-facial, ou cranioestenose, é diagnosticada logo após o nascimento e normalmente aparece com as síndromes de Crouzon (doença genética caracterizada por alterações congênitas na face e no crânio) e de Apert (doença genética caracterizada pela malformação do crânio, além de diversas alterações físicas e mentais), mas também pode surgir em crianças que não apresentam nenhuma síndrome.

Carreira de influenciadora

Com pais apresentadores famosos, Rafaella Justus resolveu seguir a carreira artística. Aos 3 anos de idade, ela fez sua primeira campanha publicitária para a marca da irmã, Fabiana Justus.

Já em 2018, Rafa estreou na TV como atriz na série infantil ‘O Zoo da Zu’, exibido no canal pago Discovery Kids.

No Instagram, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que tem quase 2 milhões de seguidores, compartilha fotos de seu estilo de vida, looks, viagens, eventos, maquiagens, assim como fazem as influenciadoras digitais. Rafa Justus é agenciada pela Sato Rahal, empresa que pertence a Sabrina Sato e seus irmãos, Karina e Karin.

