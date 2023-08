Recém-nascido é achado abandonado ao lado de lixeira na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/08/2023 - 16:01 Compartilhe

TARANTO, 13 AGO (ANSA) – O caso de um recém-nascido que foi abandonado ao lado de uma lixeira em Taranto, na Itália, chamou atenção do país no último sábado (12).

O bebê, encontrado enrolado em um cobertor por uma mulher que passava pelo local, foi resgatado e levado para um hospital. Ela só percebeu a presença do recém-nascido por ter ouvido o choro do pequeno.

“Eu o peguei nos braços e pedi a um menino que chamasse uma ambulância porque não estava com meu celular. Foi um verdadeiro milagre”, disse a mulher que o achou.

Os profissionais de saúde que cuidaram do recém-nascido decidiram chamá-lo de Lorenzo. Vale destacar que o bebê estava com um bichinho de pelúcia quando foi encontrado.

O hospital informou que o bebê pesa cerca de três quilos e seu quadro de saúde é considerado “adequado”. No momento, as condições do pequeno Lorenzo são “estáveis”.

A polícia italiana obteve as imagens das câmeras de segurança e iniciou uma investigação para tentar encontrar a mãe do bebê.

(ANSA).

