Recém contratado pela Globo, Marcos Mion relembra início da carreira

Marcos Mion é o mais novo contratado da Globo. Desligado da Record no início de 2021, Mion relembrou, em uma entrevista à revista “Dia a Dia”, o início da carreira e as críticas que sempre recebeu.

“Comecei cedo e lembro que os críticos me chamavam de ‘enfant terrible (“criança terrível”, em francês), na MTV”, começou. Mion ficou bastante conhecido pelo “Descarga MTV”, programa no qual comentava clipes, notícias, e tinha seu sósia, o Mionzinho, que até chegou a acompanhá-lo no “Legendários”.

“Eram coisas com as quais as pessoas não estavam acostumadas, a molecada pirava. Mas quem podia escrever uma crítica, oscilava entre achar o máximo ou completamente fora de mão. Mudar o cenário é muito ousado e, graças a Deus, fiz isso muitas vezes e continuo fazendo”, continuou. Além da Globo, Mion também foi contratado pela gigante do streaming, a Netflix. “Explodi a zona de conforto. Ir para uma plataforma de streaming com liberdade e possibilidade de criação tão extensa, com alcance mundial, é a mesma sensação de entrar na MTV em 2000. Extremamente estimulante”, completou o apresentador.

