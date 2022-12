Recém-chegado ao Cruzeiro, William não atua há quase dois anos

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 18:21 Compartilhe





Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, o lateral-direito William chega ao Cruzeiro com contrato de produtividade, e espera recuperar o bom futebol, que o fez ganhar destaque no Internacional e no Wolfsburg, da Alemanha. Aos 27 anos, o jogador não entra em campo desde março de 2021, quando esteve emprestado ao Schalke 04.

Até por isso, pelo menos inicialmente, será necessário que o atleta cumpra metas para extensão do vínculo. O Cruzeiro, por sua vez, espera tê-lo em condições físicas para enfrentar o Patrocinese, no fim de janeiro, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro.

Durante sua passagem pelo futebol alemão, William lutou contra graves lesões nos dois joelhos. A primeira, em 2020, custou dez meses de afastamento. A segunda, em novembro de 2021, faz com que o jogador chegue ao Cruzeiro ainda entregue ao Departamento de Fisioterapia.





No elenco comandado por Paulo Pezzolano, o atleta terá a concorrência de Wesley Gasolina e Igor Formiga, na posição. O trio terá a missão de suprir a ausência de Geovane Jesus, titular na maioria dos jogos do ano passado, que foi negociado com o futebol norte-americano.

