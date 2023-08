Recém-chegada à Arábia Saudita, Bruna Biancardi destaca desvantagem de morar na capital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 19:29 Compartilhe

Bruna Biancardi, 29 anos, está vivendo em Riad, capital da Arábia Saudita, para onde seu noivo, o jogador Neymar Jr., 31, precisou se mudar após ter sido contratado pelo time local, o Al-Hilal.

Recém-chegada à cidade, a influenciadora já se deparou com um problema característico do lugar.

“Não importa o horário, aqui normalmente tem trânsito”, desabafou ela ao publicar um vídeo nos Stories de seu Instagram, nesta quinta-feira (31).

Nas imagens, Biancardi registrou a circulação no trânsito, com fileiras de carros.

A influenciadora está à espera de Mavie, sua primeira filha com o atleta. Na nova moradia, ela tem adaptado o seu estilo ao modo mais conservador do país. Se antes a modelo posava com tops e barriga de fora, agora ela tem lançado mão de saias longas e blusas mais compostas e que não marcam o corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias