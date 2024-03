Recém-campeões, Fluminense e Flamengo fazem clássico nas semifinais do Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/03/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Após conquistarem títulos na última semana, Fluminense e Flamengo iniciam a disputa nas semifinais do Campeonato Carioca. Enquanto o tricolor faturou a Recopa Sul-Americana, o rubro-negro ficou com o título simbólico da Taça Guanabara, primeira fase do estadual. O clássico será realizado neste sábado, às 21h, no Maracanã.

O Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana em grande estilo, enterrando o fantasma da LDU, do Equador, que venceu uma Libertadores e uma Sul-Americana em cima dos brasileiros em 2008 e 2009. Na última semana, reverteu a derrota de 1 a 0 ao vencer por 2 a 0, no Rio.

Já o Flamengo foi o melhor na primeira fase e ficou com o título da Taça Guanabara. A conquista foi praticamente confirmada na penúltima rodada, quando venceu o próprio Fluminense por 2 a 0. O rubro-negro terminou com 27 pontos contra 21 do Fluminense, que ficou em quarto lugar.

Na outra semifinal do Carioca, jogam Nova Iguaçu, vice-líder com 24 pontos e sensação do campeonato, e Vasco, terceiro com 22 pontos. Nas semifinais, em caso de empate no placar agregado, o time com melhor campanha na Taça Guanabara avançará. Flamengo e Nova Iguaçu entram em vantagem nos confrontos. Na final, porém, isso não ocorrerá e o título será disputado nos pênaltis em caso de empate.

No Fluminense, o técnico Fernando Diniz será obrigado a promover mudanças. O volante André foi expulso na última rodada e Lima deve substituí-lo no meio-campo, embora Renato Augusto também tenha sido testado. O lateral-direito Samuel Xavier também está fora, mas por lesão na panturrilha, confirmada na última quarta-feira. Com isso, Guga volta a ter uma chance como titular.

Diniz minimizou a derrota no último clássico e prometeu que o Fluminense dará o seu melhor. “O resultado do clássico não atrapalha no dia a dia. Minha vontade sempre foi de ganhar todos os jogos. Temos que continuar trabalhando para melhorar para que no próximo clássico a gente vença. Temos que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas”, explicou.

O técnico Tite tem duas dúvidas no Flamengo, mas ambos vêm sendo reservas. O lateral-direito Wesley e o atacante Gabigol se recuperam de lesões e estão treinando à parte. Finalmente contratado junto ao Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz está regularizado e à disposição.

Em relação ao jogo da última rodada da Taça Guanabara, em que o Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0, Léo Pereira e Everton Cebolinha retornam. Na lateral-esquerda, a disputa segue aberta Ayrton Lucas e Vinã, contratado com status de estrela.

Após o título da Taça Guanabara, Tite reforçou que o objetivo é ser campeão com um futebol vistoso. “A gente não quer só ser campeão. Nós queremos ser campeões com um grande futebol, sendo melhor que o adversário, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato”, projetou. Os números comprovam as suas palavras. Na primeira fase sagrou-se campeão invicto, marcou 23 gols e sofreu apenas um. Pedro é o artilheiro da competição, com oito gols, empatado com Carlinhos, do Nova Iguaçu.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Arias, German Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO – Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO – 21 horas.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias