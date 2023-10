Receitas da Stellantis crescem 7% no 3º trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/10/2023 - 13:01 Para compartilhar:

TURIM, 31 OUT (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis obteve, no terceiro trimestre de 2023, receitas líquidas de 45,1 bilhões de euros (R$ 241,6 bi), 7% a mais que o mesmo período em 2022.

O crescimento foi atribuído sobretudo aos maiores volumes com preços estáveis, como explicou a empresa, em nota.

As entregas foram de 1.427 unidades, crescimento de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2022, com melhorias anuais na Grande Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul.

Também houve aumento expressivo de 37% das vendas globais de veículos elétricos ante o mesmo período de 2022.

O índice foi puxado para cima pelos modelos Jeep Avenger e Citroën ë-Berlingo.

O estoque total de novos veículos era de 1.387 unidades em 30 de setembro, com um estoque de propriedade de 388 mil unidades, um aumento de 158 mil unidades em relação a 31 de dezembro de 2022 – “para retornar a níveis mais normais após um período de vários anos de restrições no fornecimento de materiais”, explicou a Stellantis.

“No primeiro semestre deste ano – a Stellantis emergiu como líder no setor em termos de Lucro Operacional Ajustado (LOA), margem LOA e fluxo de caixa industrial líquido em comparação com concorrentes similares”, disse a diretora financeira, Natalie Knight.

“Hoje, nossa prioridade é manter esse ímpeto, alcançando níveis de rentabilidade e fluxo de caixa líderes do setor, enfrentando os desafios cruciais da indústria a curto prazo e avançando na eletrificação e transformação tecnológica. Esse crescimento está impulsionando a implementação de nossa estratégia Dare Forward 2030”, acrescentou. (ANSA).

