Receita prorroga até junho prazo para envio de dados sobre valor da terra nua

Brasília, 20 – A Receita Federal prorrogou até o último dia útil do mês de junho de 2020 o prazo para que municípios e o Distrito Federal encaminhem as informações sobre valor da terra nua ao fisco. As informações serão enviadas eletronicamente, por meio do Portal e-CAC, com utilização do certificado digital do ente federado. A Instrução Normativa que estende o prazo, que anualmente é o último dia útil de abril, está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (20). As informações relativas ao ano de 2019 já puderam ser encaminhadas em junho e agora a Receita estende o mesmo prazo neste ano.

