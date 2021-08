Receita previu perda de R$20 bi com versão de reforma do IR, diz Funchal

BRASÍLIA (Reuters) – Os últimos cálculos da Receita Federal eram de perda de 20 bilhões de reais em arrecadação com o texto da reforma do Imposto de Renda, afirmou nesta sexta-feira o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal.

Em live promovida pela XP Investimentos, Funchal ressalvou que não poderia precisar exatamente em relação a qual proposta os cálculos foram feitos, em meio à divulgação frequente de novos pareceres que tem sido feita pelo relator da proposta, deputado Celso Sabino (PSDB-PA).

“Muda muito”, afirmou ele. “Se não me engano era alguma coisa em torno de 20 bilhões em termos de perda”, completou.

(Por Marcela Ayres)

Veja também