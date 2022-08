Receita: Panquecas americanas são fofinhas e vão bem a toda hora

Da Redação 16/08/2022 - 6:25 Compartilhe

Ao contrário de nós brasileiros, que comemos panquecas de massa fina, enroladas e com recheios salgados, os americanos amam as panquecas fofinhas, que costumam ser cobertas com manteiga, geleias e maple syrup (xarope de bordo). Como esse último ingrediente é difícil (e caro) de comprar no Brasil, a sugestão do chef Arnor Porto, que já passou por vários restaurantes gabaritados de São Paulo, é usar o nosso melaço de cana no lugar. Fica tão gostoso quanto.

Receita de Panquecas americanas

por Arnor Porto

Ingredientes

– 300 ml de leite integral

– 3 ovos

– 50 g de açúcar

– 1/2 colher (chá) de sal

– 100 g de farinha de trigo

– 1 colher (chá) de fermento em pó

– raspas de laranja a gosto

– 20 ml de óleo de canola

– 50 g de manteiga derretida

– manteiga a gosto para dourar as panquecas



Preparo

1) Em um bowl, misture bem todos os ingredientes até obter uma massa lisa e uniforme.

2) Coloque no fogo baixo uma frigideira pequena, como as de fritar ovo, com um pouco de manteiga e um pouco da massa.

3) Com uma espátula, vire e deixe dourar o outro lado.

4) Cubra as panquecas com frutas vermelhas e melaço de cana e sirva.

Rendimento: 5 panquecas

Preparo: 30 minutos

Execução: fácil

(*) Da redação da Menu