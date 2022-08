Receita muito fácil de pasta de amendoim de liquidificador

Da Redação 23/08/2022 - 21:51 Compartilhe

Pasta de amendoim

Ingredientes

– 500 g de amendoim sem casca torrado

– 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

– Quanto baste de óleo de amendoim ou vegetal

– 1 colher (chá) de sal



Preparo

1) Coloque metade dos amendoins em um liquidificador e triture aos poucos, até obter um farelo. Faça isso devagar, para não forçar o equipamento.

2) Destampe o liquidificador e mexa com uma colher de vez em quando, para nenhum amendoim ficar inteiro.

3) Acrescente o sal, metade do açúcar e 3 colheres (sopa) de óleo.

4) Misture com uma colher e ligue o liquidificador novamente, com a jarra destampada.

5) Adicione o restante do amendoim aos poucos. Em seguida, acrescente o restante do açúcar.

6) A essa altura, a massa estará espessa e o liquidificador não vai conseguir processar a mistura. Para acertar a textura, acrescente o óleo em fio, até que o liquidificador volte a movimentar a pasta.

7) Prove e, se quiser, adicione mais açúcar.

8) Coloque em um pote de vidro esterilizado e guarde de um dia para o outro na geladeira antes de consumir. Dura 3 semanas sob refrigeração.

Rendimento: 1 kg

Preparo: 15 minutos

Execução: muito fácil

