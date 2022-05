Receita muito fácil de medalhão de filé-mignon com molho de pinhão

Muita gente não sabe, mas o pinhão é a semente da araucária, árvore que domina a paisagem da região Sul do Brasil e é encontrada (porém em menor quantidade) em outras regiões, como a Serra da Mantiqueira, que se espalha por partes dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.





Versátil, o pinhão pode ser aproveitado em farofas, risotos, sopas, bolos e até como substituto da carne em um estrogonofe. Para que suas receitas fiquem perfeitas, porém, é preciso prestar muita atenção no ponto de cozimento.

Embora deliciosas, as sementes contêm muitas fibras e precisam ser muito bem cozidas para não causar aquela sensação de estufamento. Outra sugestão é fatiar ou picar o pinhão cozido.

Especialista no ingrediente, a chef Anouk Migotto, que há 20 anos está à frente do restaurante Donna Pinha, na Serra da Mantiqueira, ensina a seguir como fazer um molho de pinhão para acompanhar medalhões de filé-mignon.

Medalhão de filé-mignon ao molho de pinhão, por Anouk Migotto

Ingredientes

– 4 medalhões de filé-mignon

– 1 colher (sopa) de azeite

– Sal e pimenta-do-reino a gosto

– 500 ml de molho demi-glace (pode ser comprado pronto em empórios)

– 300 g de pinhões cozidos e descascados

– 150 ml de vinho tinto seco

Preparo

1) Em uma frigideira grelhe os medalhões com azeite, sal e pimenta. Reserve.

2) Em uma panela aqueça o molho demi-glace, e adicione o vinho e os pinhões.

3) Assim que o molho engrossar, retire do fogo e sirva por cima dos medalhões.

4) Sirva o prato com os acompanhamentos de sua preferência.

Rendimento: 2 porções

Preparo: 30 minutos

Execução: fácil