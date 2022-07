Receita muito fácil de espaguete de abobrinha com filé de frango

Espaguete de abobrinha com filé de frango ao lemon pepper, por Renata Cruz

Ingredientes

Espaguete de abobrinha

– 2 abobrinhas

– 2 tomates

– 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem

– sal a gosto



+ Vídeo: Geisy Arruda puxa biquíni no limite e mostra bronzeado

+ 4 signos que são péssimos mentirosos

+ Por que Saturno é tão temido?

+ Astrônomos chegam a consenso sobre a idade do universo



Filé de frango com lemon pepper

– 4 filés de peito de frango de 200 g cada

– 1 colher (café) de lemon peper

– Sal a gosto

– Azeite extravirgem a gosto

Preparo

Espaguete de abobrinha

1) Corte as abobrinhas em tiras finas no sentido do comprimento e reserve.

2) Pique os tomates em cubinhos retirando as sementes.

3) Em uma frigideira refogue rapidamente a abobrinha no azeite extravirgem, desligue o fogo e acrescente os tomates. Acerte o sal.

Filé de frango com lemon pepper

1) Tempere os filés de peito de frango com o lemon pepper e o sal.

2) Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto, acrescente 1 fio de azeite por filé e grelhe por 5 minutos de cada lado, até ficarem cozidos por inteiro.

Para servir

Sirva o espaguete de abobrinha com o frango e a cenoura.

Rendimento: 4 porções

Preparo: 30 minutos

Execução: muito fácil

(*) Da redação da Menu