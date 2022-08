Receita muito fácil de chipa paraguaia feita no liquidificador

Da Redação 10/08/2022 - 9:03 Compartilhe

Conhecida também como “pão de queijo paraguaio”, a chipa nasceu da combinação do polvilho azedo, que já era produzido pelos índios Guarani, com o leite e o queijo trazidos pelos missionários jesuítas ao território que hoje chamamos de Paraguai.

+ Receita do premiado pão de queijo da chef Helô Bacellar

+ Receita simples e rápida de pão de queijo vegano de mandioquinha

+ Receita de pão de queijo de liquidificador é muito fácil e fica pronta em 45 minutos

A proximidade com o Brasil fez com que as chipas também fossem adotadas pelos moradores dos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul – mas não faz assim tanto tempo que o petisco chegou até outras cidades. Em 1990, por exemplo, o consumo era basicamente regional.

Foi mais ou menos há 20 anos que o “pão de queijo paraguaio” começou a ser apresentado a outras regiões brasileiras, onde costuma ser bem aceito e apreciado – a similaridade com o quitute de origem mineira ajudou a popularizar a chipa.

A textura da chipa, porém, é mais seca e quebradiça, dependendo da receita, pode até lembrar um biscoito. A seguir, aprenda a fazer esse quitute, que cai bem tanto no café da manhã quanto em um lanche da tarde.

Chipa paraguaia, por Menu

Ingredientes

– 2 xícaras e 1/2 de polvilho doce (275 g)

– 200 g de queijo meia cura ralado

– 50 g de queijo parmesão ralado

– 1 pitada de sal

– 1 ovo

– 3 colheres de sopa de manteiga (60 g) em temperatura ambiente

– 80 ml de leite

Preparo

1) Coloque o polvilho, os queijos e o sal no liquidificador e pulse para misturar bem.

Misture bem

2) Adicione o ovo, a manteiga e metade do leite e bata levemente, até começar a formar a massa.

3) Acrescente o restante do leite aos poucos até a massa começar a desgrudar. Teste e veja se é possível enrolar.

4) Em seguida, pegue um pouco de massa e amasse bem com as mãos, fazendo uma bolinha.

5) Faça um cordão com a bolinha e vire uma das pontas, fazendo o formato de uma ferradura.

6) Coloque a chipa em uma forma forrada com papel manteiga.

7) Repita a operação com o restante da massa e leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 minutos ou até dourar.



+ Globo confirma retorno de Tiago Leifert; confira cargo e salário

+ “Superterra” é encontrada a apenas 37 anos-luz do nosso planeta

+ Hyundai inicia as vendas do novo HB20 com promoção; veja os preços



Rendimento: 15 unidades

Preparo: 30 minutos

Execução: fácil

(*) Da redação da Menu