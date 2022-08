Receita muito fácil de bolo de banana com doce de leite

Da Redação 15/08/2022 - 16:26 Compartilhe

Receita de bolo de banana com doce de leite, por Santo Pão



+ Ladrões descobrem que roubaram mulher de Marcola e devolvem celular e PIX

+ Decreto regulamenta crédito consignado no Auxílio Brasil

+ Auxílio caminhoneiro: não recebeu? Veja como atualizar o cadastro



Ingredientes

– 200 g de manteiga

– 180 g de açúcar

– 2 ovos

– 260 g de farinha de trigo

– 3 bananas nanicas maduras, amassadas

– 5 g de bicarbonato de sódio

– 5 g de fermento em pó

– 1 g de sal

– 130 g de farinha de castanha de caju

– Quanto baste de banana em fatias, para colocar sobre o bolo

– Doce de leite a gosto

+ Receita simples de pão de centeio

+ Receita muito fácil de pão caseiro do Jamie Oliver

Preparo

1) Peneire a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato e o sal e reserve.

2) Na batedeira, misture o açúcar e a manteiga até virar um creme. Depois, acrescente os ovos, um de cada vez.

3) Depois de colocar o último ovo, pare de bater e coloque as bananas amassadas. Misture tudo devagar, usando uma espátula.

4) Acrescente à massa as castanhas de caju e a mistura de farinha de trigo, fermento, bicarbonato e sal.

5) Unte uma enforma com manteiga e farinha de trigo e acrescente a massa do bolo. Finalize decorando com as fatias de banana.

6) Asse em forno baixo (160°C) por 30 a 35 minutos. Em seguida, tire do forno e deixe esfriar.

7) Quando o bolo estiver frio, corte-o em três camadas e recheie com doce de leite.

Rendimento: 8 porções grandes

Preparo: 1 hora

Execução: muito fácil

Santo Pão

Rua Padre João Manuel, 968 – Jardim Paulista (veja no mapa)

(11) 2309-5594 – São Paulo – SP

santopao.com.br