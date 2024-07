Receita Federal tem leilão com iPhones, veículos, aparelhos de som e vinhos; confira regras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 15:31 Para compartilhar:

A Receita Federal anunciou um leilão digital com 231 itens apreendidos e abandonados. Entre as mercadorias, há iPhones, aparelhos de som, veículos e garrafas de vinho. As propostas iniciais podem começar a ser dadas às 8h, do dia 25 de julho.

Os lances mínimos dos itens vão desde mais de R$ 1,1 mil em modelos de iPhone até R$ 1 milhão em sistemas computadorizados de portas automáticas. O leilão é destinado a pessoas físicas (restrita a alguns lotes) e jurídicas.

Os itens arrematados deverão ser retirados nas unidades da Receita Federal das cidades de Araraquara, Bauru, Franco da Rocha, Guarulhos, São José do Rio Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba e Taubaté, no estado de São Paulo. A retirada dos lotes deverá ocorrer no prazo de 30 dias da compra e deve ser previamente agendada.

O pagamento das mercadorias deverá ser feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) até o primeiro dia útil após a data de sua concessão. Há também a possibilidade de pagar com atraso de até 15 dias, com o acréscimo de multa.

Regras do leilão da Receita Federal

A lista com as mercadorias pode ser conferida na íntegra no site da Receita Federal por meio desse link.

Os interessados devem fazer propostas iniciais até as 21h, do dia 29 de julho, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac) no link . Serão permitidas apenas uma oferta por proponente.

Na etapa da sessão pública, que começa às 9h do próximo dia 30, ao menos as três maiores propostas serão classificadas, desde que estejam dentro do valor de corte de 10% em relação à maior oferta. Se houver propostas empatadas, estas também prosseguirão à etapa de lances. Os lances dessa fase poderão ser acompanhadas, em tempo real, no endereço eletrônico da Receita Federal, nesse link .