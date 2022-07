Receita Federal irá leiloar Porsche e celulares; sabia como participar

Nesta segunda-feira (18), a Receita Federal começa a receber os lances para os 206 lotes de itens apreendidos. As propostas poderão ser feitas até o dia 26 de julho. Entre os objetos, há carros, como um Porsche 911 Carrera, celulares e outras peças eletrônicas. A abertura do leilão será no dia 27 de julho e os interessados devem acessar o site oficial do órgão. As informações são do UOL.

Além dos objetos eletrônicos, conjuntos de peças de roupas serão leiloadas por R$ 500. Já para o veículo esportivo o lance mínimo é de R$ 120 mil.

Também haverá lotes de celulares individuais por cerca de R$ 700, patins elétricos, produtos químicos agrícolas e baú de caminhão, entre outros itens.

A Receita Federal resolveu pedir que os interessados façam agendamento prévio para visitar os itens leiloados. Contudo, bens como conjuntos de peças de desmonte de carros, serão restritos para pessoas físicas.

Para oferecer os lances e participar do leilão, tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem usar o CPF ou CNPJ cadastrado no certificado digital emitido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) na opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico no site www.receita.fazenda.gov.br.