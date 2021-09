Receita Federal encontra droga desconhecida em remessa da Holanda enviada pelos Correios

Agentes da Receita Federal encontraram uma droga desconhecida em uma remessa vinda da Holanda no Centro Internacional dos Correios, em Pinhais (PR), no último dia 26. De acordo com as autoridades, as encomendas tinham como destino o estado de São Paulo.

Após passaram no aparelho de scanner, dois cães farejadores indicaram que havia a presença de substância suspeita nos pacotes. A remessa foi inspecionada, e os fiscais encontraram 1,2 kg de uma substância amarela sólida compactada.

Conforme os agentes, amostras do material foram enviadas ao Centro de Ciências Forenses do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para análise.

‘“A análise exaustiva dos dados de RMN obtidos para a amostra e a comparação destes com a literatura, permitiu concluir que se trata de uma substância da classe dos canabinoides sintéticos. Além disso, os dados permitiram concluir que se trata de um novo canabinoide sintético, ainda não descrito na literatura”, informou a perícia.

