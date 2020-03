Receita Federal doa 5 milhões de luvas para combate ao coronavírus

A Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, que compreende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, doou hoje (27) 5 milhões de luvas para o Ministério da Saúde. Os equipamentos haviam sido apreendidas pela Alfândega da Receita no Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O material doado será utilizado pelos profissionais da saúde que atuam no combate ao novo coronavírus.

A superintendência informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que diante das necessidades oriundas da pandemia, todos os trâmites legais foram agilizados para a doação. A retirada do material ocorreu no próprio porto.

Em um esforço conjunto, as superintendências regionais da Receita Federal na 9ª Região Fiscal, que abrange os estados do Paraná e de Santa Catarina, e na 7ª Região Fiscal decidiram adotar o uso de máscaras e luvas apreendidas para proteção de seus servidores, que trabalham em aeroportos, portos, regiões de fronteiras e no atendimento à sociedade. São ao todo 1,31 milhão de máscaras e 1,44 milhão de luvas.

As máscaras foram apreendidas pela Alfândega da Receita Federal no Porto Seco Rocha Top, em São Francisco do Sul (SC), e as luvas no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Os trâmites legais foram agilizados para a incorporação dos materiais.